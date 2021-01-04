HDP'ye Hazine yardımlarının kesileceği iddiası Pervin Buldan'a soruldu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hazine'den alacakları yardımı seçimle kazandıklarını, bu haklarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK ile arasındaki ilişkiyi gizlemeyen HDP hakkında çeşitli soruşturmalar var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin tamamen kapatılması yönünde üst üste çağrılar yaptı.

AK Parti ise parti kapatma yerine milletvekilliklerinin düşürülmesi ve Hazine yardımının kesilmesi gibi seçenekleri işaret etti.

Bu tartışmalar devam ederken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİYİZ"

Terör örgütü PKK'nın medyasına röportaj veren Buldan, Hazine yardımlarının kesileceğine dair ortaya atılan iddialara ilişkin şunları söyledi;

"Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve kazandığımız seçimle Hazine yardımını hak ettik. Kimsenin bize bahşettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Yasalarda ve Anayasa'da ne hükmedilmişse onu uyguluyorlar, diğer partilere de bize de. Bir partinin Hazine yardımı alabilmesi için bir seçimde yüzde 10 seçim barajını geçebilmesi, parlamentoda grup kurması gerekiyor. Bunların hepsi de biz de mevcut.

HAZİNE YARDIMI HAKKIMIZ

Hazine yardımı Türkiye halklarının bizi desteklemesiyle elde ettiğimiz bir haktır."

HANGİ SİYASİ PARTİ HAZİNE'DEN NE KADAR ALIYOR

Siyasi partilerin 10 Ocak'a kadar hesaplarına yatması beklenen Hazine yardımları şöyle sıralanıyor;