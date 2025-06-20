Hukukçular sınavda kaldı: Mezunların yalnızca yüzde 23'ü barajı geçti

Hukukta alarm zili...

Hukuk mesleklerindeki insan kaynağı niteliğinin iyileştirilmesini hedefleyen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilk defa geçtiğimiz yıl 29 Eylül 2024 günü, ikinci sınav ise geçen hafta 27 Nisan Pazar günü yapıldı.

BAŞARI ORANI GÜN GEÇTİKÇE DÜŞÜYOR

İlk sınavda başarılı olan aday oranı, medyaya yansıyan haberlere göre yüzde 42,7 olmuştu.

Özellikle bu ikinci sınavdan sonra başta hukuk ve eğitim çevreleri olmak üzere birçok kesimde bir tartışma başladı.

YÜZDE 23,81'İ BARAJI GEÇTİ

ÖSYM tarafından 27 Nisan 2025’te düzenlenen ve 22 Mayıs'ta sonuçları açıklanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) 5 bin 912 kişi başvurdu, 5 bin 818 aday sınava katıldı.

Ancak bu adayların sadece yüzde 23,81’i, yani yaklaşık 1.386 kişi, 70 puan barajını geçebildi.

MESLEĞE KABUL EDİLMİYORLAR

Bu oran, geçtiğimiz yıl yapılan ilk HMGS’deki yüzde 42,67’lik başarı oranına kıyasla ciddi bir düşüşü temsil ediyor.

Sınavı geçemeyenler hakim, savcı, avukat ya da noter olamıyor.

HUKUK FAKÜLTELERİNİ İLK 100 BİNE GİREN ÖĞRENCİLER TERCİH EDİYOR

Hukuk fakültelerini, üniversite sınavı başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrenciler tercih edebiliyor.

HER 4 MEZUNDAN 3’Ü MESLEĞE GİREMEYECEK

Hukuk mesleklerine kamu alanında girmek isteyen mezunlar için bu sınav bir zorunluluk.

Daha İyi Yargı Derneği bu oranın devam etmesi hâlinde her yıl yeni mezun olacak yaklaşık 20 bin hukuk fakültesi mezununun 15 bininin, hukuk mesleklerinde görev alamayacağını ve başka işlere yöneleceğini vurguluyor.

HER ÜNİVERSİTEDE BİR HUKUK FAKÜLTESİ

Türkiye’de sayısı 90’a yakın hukuk fakültesi bulunuyor.

Ancak sayısal artışa rağmen, fakültelerdeki eğitimin niteliği uzun süredir tartışma konusu.

YÖK daha önce fakültelere giriş için baraj puanı uygulaması getirmiş olsa da bu uygulama da uzun süre tartışılmıştı.