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    Hulusi Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiral hakkında "Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar." dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.04.2021 - 00:02
    • Güncelleme : 07.04.2021 - 00:42
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    Hulusi Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında açıklamada bulundu.

    "Emekli amirallerin Montrö bildirisi art niyetli" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "BU İŞE KATILMAYAN 86 EMEKLİ AMİRAL DE VAR"

    "Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Türkiye'nin imajını bozuyorlar. TSK, sorumsuz kişilerin ihtiraslarına araç yapılamaz.

    "BEDELİ NEYSE ÖDEYECEKLER"

    Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar."

    Hulusi Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler #1

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