Hulusi Akar, MSB'de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan öğretmenlerin temsilcilerini kabul etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta kutlanmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli öğretmenleri kabul eden Hulusi Akar, personelin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eğitimin önemine vurgu yaptı

Nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurgulayan Bakan Akar, toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartının eğitim olduğunu belirtti.

Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dünyada, gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini dile getirdi.

"Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamanız lazım"

Öğretmenleri eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Akar, "Ordumuzun güçlü olması, vatanımızı, milletimizi savunması, güvenliğini sağlaması, hakkımızı, hukukumuzu karada, denizde, semalarımızda savunabilmesi için bu bilince sahip eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Bunu geliştirmek sizlerin göreviniz. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamanız lazım. Hangi sistem kurarsanız kurun o sistem oradaki bireylerden oluşuyor. Bireyler ne kadar eğitimliyse, vatanını, milletini seven vatandaşlarsa başarıya çok daha kolay ulaşılır" diye konuştu.

İHA'nın aktardığına göre Akar, başta Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan olmak üzere tüm şehit öğretmenlere başsağlığı dileyerek, “Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi.