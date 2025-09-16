Hurdası bile kazandırıyor! Eski tuşlu telefonlar fiyatıyla şaşırtıyor

Bir dönem herkesin cebinde taşıdığı, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte hızla gözden düşen tuşlu telefonlar, yıllar sonra yeniden sahneye çıktı. İnternet bağlantısı olmayan, sade tasarımıyla nostalji kokan bu cihazlar, bugün bambaşka bir ihtiyaçla gündemde.

Özellikle dijital bağımlılığın hızla artması ve sosyal medyanın çocukların öğrenme sürecine olumsuz etkileri, birçok veliyi yeniden tuşlu telefonlara yönlendirdi.

Çocuklarını dijital dünyadan korumak isteyen aileler, uzun batarya ömrü, dayanıklılığı ve basit kullanımıyla öne çıkan bu cihazları güvenli bir alternatif olarak görüyor.

5 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sadece veliler değil; sınav döneminde dikkatini dağıtmak istemeyen öğrenciler, teknolojiden uzak durmayı tercih eden yaşlılar ve görevde akıllı telefon kullanamayan askerler de tuşlu telefonların yeni sahipleri arasında.

Telefoncuların vitrinlerinde tekrar yerini alan bu “eski moda” cihazlar, yoğun ilgi sayesinde 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.

İkinci el telefon satılan iş yerlerinde tuşlu telefonlar bin ile 5 bin liradan alıcı buluyor. İlanlarda yer alan telefonlar, markası, modeli ya da arızasına göre 500 lira ile 3 bin lira arasında fiyata alıcı buluyor.

Bazı ilanlarda üyeler, sattığı telefonun şarj aleti olmamasından dolayı fiyatın düşük olduğunu, bazıları da onca zamandır herhangi bir tamir işlemi görmeden kusursuz çalışmasından dolayı değerinin fazla olduğunu belirtiyor.