Domenico Tedesco, Antalyaspor maçında yok

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco’nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı belirtildi.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Rahatsızlığı sebebiyle deneyimli teknik adamın bu akşam Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

Tedesco’nun yerine takımın başında Zeki Murat Göle’nin görev yapacağı kaydedildi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.