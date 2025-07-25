'HÜRJET' ve 'HÜRKUŞ' İstanbul semalarında

Türkiye'nin gurur anı...

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Geliştirme çalışmaları devam eden HÜRJET'in, 2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

TUSAŞ tarafından üretilen ve pilotların eğitimi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu yıl teslim edilmesi beklenen bir diğer uçak ise milli eğitim uçağı HÜRKUŞ.

İKİSİ DE İSTANBUL SEMALARINDA

TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda HÜRKUŞ ve HÜRJET'in İstanbul semalarında uçmasına ilişkin görüntüler, Zeki Müren'in 'Sevemez kimse seni' şarkısıyla birlikte paylaşıldı.

"SEVGİLİ..."

TUSAŞ paylaşımda, 'Zaman ve mekan aşıp gelen sevgili' ifadelerine yer verdi.