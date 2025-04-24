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İBB'nin avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında gözaltı kararı

İBB'nin avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında gözaltı kararı İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı.