İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapan Serkan Günel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenilen Kazım Yiğit Akalın hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İBB AVUKATLARI GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış