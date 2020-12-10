İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) destek verdiği İstanbul The Lights sanatçıları; Kadıköy, Şişli, Maçka Parkı, Taksim Meydanı, Bağdat Caddesi gibi önemli merkezleri renklendirdi.İSİMLER ŞİDDETİ ANLATIYORSanatçılar, farklı renklerle ışıklandırdıkları heykel ve enstalasyonlara, şiddet olaylarına dikkat çekmek için yıldırımın çarpması, rüzgarın vurması, yağmurun şiddeti, kışın kıyameti gibi isimler verdi.Bu eserlerden en dikkat çekeni ise insanları düşünmeye sevk eden Düşekabin oldu.IŞIKLARI TAKİP EDİNBu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, Işıklarda buluşalım mı? Bir ay boyunca İstanbulun farklı noktalarında karşınıza çıkacak, renkler ve ışıklar bize çok şey anlatacak. Parklarda, meydanlarda, caddelerde ve ekranlardaki ışıkları takip edin. paylaşımında bulundu.İBBnin yeni hizmeti VİDEO