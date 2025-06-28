İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren itirafçı sayısı 36 oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında giderek derinleşiyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin daha ifade vermesiyle "etkin pişmanlık" tan ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı.

İŞ İNSANLARI TEHDİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasından derlenen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde beyanda bulundu.

HTS kayıtları, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadelerinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

OPERASYONLAR 19 MART'TA BAŞLADI

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 100 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

EV VE İŞ YERLERİ ARANDI

İmamoğlu ile gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Murat Ongun'un mal varlığına da el konulması kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.

İMAMOĞLU SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.

Emniyetteki işlemleri 22 Mart'ta tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Aynı gün İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 89'a yükseldi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade veren İmamoğlu, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aynı gün sabah saat 06.00 sıralarında İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı.

48 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" gibi suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRÇOK ŞİRKETE EL KOYULDU

Tutuklanan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine, Furkan Remzi Ceylan'ın da İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine 25 Mart'ta el konuldu.

Soruşturmada, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi adlı 12 şirkete el konuldu.

GENEL MÜDÜRDEN 'ETKİN PİŞMANLIK' İFADESİ

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle 18 Nisan'da tahliye edildi.

İBB yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce görüşme yapacağı alanı gören kameraları korumalarının bantlayarak kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

ETKİN PİŞMALIK KAPSAMINDA 32 TAHLİYE

Devam eden soruşturmada, iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.

İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER

Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.

Tahliye olan isimler şu şekilde:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki."

ADEM SOYTEKİN'DEN 14 SAATLİK İFADE

Tutuklu şüpheli iş insanı Adem Soytekin de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 14 saat ifade verdi.

Soytekin ifadesinde, "(CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in himayesindeki hukuk bürosunda yapıldığını iddia ettiği toplantıya ilişkin) İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu." dedi.

"PARALAR SİSTEM İÇİN GEREKLİ DEDİLER"

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen iş insanı şüpheli Ahmet Sari ise "İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş (şüpheli) ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız (şüpheli) ile görüşmek üzere Bakırköy'de bulunan İBB Ek Hizmet Binası'nın beşinci katına davet edildim. Keleş ile Yıldız bana, 'para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi' söylediler. Bana, 'Burada bir sistem işliyor, bu paraların bu sistem için gerekli' olduğunu söylediler." dedi.

Sari, ifadesinde, "Her ne kadar bu teklifi başta kabul etmeyip direnç göstermiş olsak dahi gelinen durum itibarıyla ticari olarak yaşadığımız sıkıntılar, aldığımız işlerin paralarını tahsil edemememiz nedeniyle dönem içerisinde Ertan Yıldız'a 9 sefer, Fatih Keleş'e ise 17 kez elden para (232 milyon lira) götürmek zorunda kaldım." şeklinde beyanda bulundu.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen reklamcı Hüseyin Kum, ihaleleri alacak kişilerin önceden belli olduğunu belirterek, "Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin kendisine yaptırıldığını söylemişti. Murat Ongun ve Fatih Keleş, Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış." dedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ İLE TAHLİYE EDİLENLER

Tahliye edilen şüphelilerden iş insanı Kadir Gümüş ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, AĞAÇ AŞ'ye yaptığı işlerin karşılığında alacaklarının ödenmesi için kendisinden menfaat temin edildiğini, 2024 yılı içerisinde 10 bin ve 15 bin dolar ödeme yaptığını öne sürdü.

Soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, tutukluluk incelemelerinin ardından nöbetçi hakimlikçe "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

MASAK'TAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu"nda, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun 2016 ile 2025 arasında birçok kez işlendiği değerlendirilerek, suçun faillerinin şüpheliler Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu belirtildi.

Aklama suçunun 7 eylem halinde sıralandığı MASAK raporunda, toplam aklanan suç gelirinin, 25 gayrimenkul-taşınmaz, 63 milyon 550 bin 151 lira ile 637 bin 106 avro olduğu ifade edildi.

MASAK raporunda ifadesine yer verilen inşaat firması sahibi şüpheli Furkan Hamzaoğlu, "İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. İnşaatın kabasını Adem Soytekin (şüpheli) yaptı ancak yapmış olduğu inşaatın bedelini biz haricen kendisine ödedik. Bahsettiğim 5 daire ve 6 dükkanı Soytekin'in şirketlerine devrettik. Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır." dedi.