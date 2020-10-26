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İbrahim Kalın: Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın özgürlüğe kavuşacağını belirterek Türkiye'deki desteğin sonuna kadar süreceğini açıkladı.
- DHA
- 26.10.2020 - 13:55
- Güncelleme : 26.10.2020 - 14:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ateşkes ihlalinde bulunan Ermenistan'a yönelik açıklamaları ile ilgili paylaşımda bulundu.
"SAYIN ALİYEV MESELEYİ ÖZETLEDİ"
Twitter üzerinden paylaşım yapan İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor."
"TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"
Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek."