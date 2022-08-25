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    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem

    Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Tatlıses’in, görüntü vermemek için bez brandalı önlem aldırttığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:38
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    Sabah saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

    Minibüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

    Canla başla mücadele

    Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Araçta sıkışan Tatlıses’i kurtarmak için hemen yoğun bir çalışma başlatıldı.

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem #1

    Önce araç sonra Tatlıses kurtarıldı

    Bu sırada bilinci açık olan Tatlıses, “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız.” dedi.

    Ünlü sanatçının dediği gibi araç, vinçle bulunduğu yerden kurtarıldı.

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem #2

    Yürüyerek ambulansa bindi

    Sonrasında Tatlıses araçtan çıkarıldı.

    Yürüyerek ambulansa binen İbrahim Tatlıses, tedavi için özel bir hastaneye kaldırıldı.

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem ViDEO

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem #3

    Bez branda ile görüntü alınması engellendi

    Bu arada kaza bölgesinde güvenlik güçleri tarafından görüntü alınması engellendi.

    Minibüsün etrafına zabıta ekiplerince bez branda çekildiği görüldü.

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem #4

    İbrahim Tatlıses’i görüntülemek isteyenlere bez brandalı önlem #5


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