İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçtiğini ve felaketin yüreklerde derin acılar bıraktığını vurguladı.

"ASRIN FELAKETİ ASRIN BİRLİKTELİĞİNE DÖNÜŞTÜ"

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes, milletimizin umudunun, yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu. Milletçe el ele vererek, omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma hamdolsun asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu.