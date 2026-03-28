İçişleri Bakanlığı: 8 ilde 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı

Vatandaşları mağdur edenlere müsamaha yok.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde dolandırıcılıkla mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda önemli bir operasyona daha imza atıldı.

810 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınlar arasından 50’si tutuklanırken 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER KULLANARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, çeşitli bahaneler ile vatandaşaları mağdur ettikleri tespit edildi.

Bu yöntemler arasında "Kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtma", "Araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri açma" ve "Sazan sarmalı yöntemini kullanıp gayrimenkul satışı yapma" yönteminin olduğu belirlendi.

"SAVCILIKLARIMIZCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.