Yaşar Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası başlayan savaşta 1 ay geride kaldı.

Barış konusunda henüz somut bir adım atılmazken Türkiye, bu süreçte bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirildi.

YAŞAR GÜLER, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Söz konusu açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn’ül Rıza, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ VE BÖLGESEL SAVUNMA ELE ALINDI

Görüşmede, son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜ

Savaşın başlangıcından bu yana Türkiye'den başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere birçok yetkili önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin rolü ve yapabilecekleri konuşuldu.