İçişleri Bakanlığı paylaştı: 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika uyarısı...

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler paylaşıldı.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Buna göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

8 İL İÇİN 'SARI' KODLU SAĞANK UYARISI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için “sarı” kodlu sağanak uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.