Ankara Valisi Şahin, TİHEK Başkanlığına seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TİHEK BAŞKANI VASİP ŞAHİN OLDU

Yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına Vasip Şahin seçildi.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin 1964 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Ortaokul ve Lise eğitimini Bayburt'ta tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır.

11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul valisi olmuştur.

Evli ve üç çocuk babasıdır.