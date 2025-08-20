İçişleri Bakanlığı'ndan "Suriye’ye pasaportlu geçiş" duyurusu

İçişleri Bakanlığı, yeni gelişmeyi duyurdu...
Sosyal medya platformu X üzerinden Bakanlığın sayfasından yapılan paylaşımda, Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme sürecine dikkat çekildi.
"PASAPORTLA GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR"
KİMLER PASAPORTLA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.
Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.