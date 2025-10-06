Uluslararası Özgürlük Filosu, Gazze yolunda: Son 200 mil

Gazze'de uygulanan abluka nedeniyle masumlar, açlıktan ölüyor...

Bu ablukayı kırmak üzere ilk olarak Sumud Filosu yola çıktı ve filodan bazı tekneler, İsrail baskınına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı.

Sumud Filosu'nda aktivistlerin baskınla gözaltına alınmasının ardından yeni gemiler de yola çıkmaya başladı.

GAZZE'YE YENİ ÖZGÜRLÜK FİLOSU 11 GEMİYLE YOLDA

Şimdi Uluslararası Özgürlük Filosu, 11 gemiyle Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerliyor.

İHH PAYLAŞTI: PUSULA GAZZE'YE DÖNÜK

Pes etmeden ve İsrail'in baskınlarından da korkmayan aktivistler, Gazze yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Gazze artık 200 mil kadar mesafe kaldı...

İHH İnsani Yardım Vakfı, X üzerinden son yaptığı paylaşımda gemilerin ilerleyişini kayda aldı ve "Vicdanın pusulası Gazze’ye dönük..." notunu düştü.