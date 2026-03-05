İlham Aliyev: Azerbaycan İran'a karşı operasyonlara katılmayacak

İsrail-ABD ile İran arasında devam eden savaşın 6. günü.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına gelirken, İran'dan ateşlenen 2 İHA Azerbaycan'a isabet etti.

"İRAN'I HEDEFLEMEDİK"

İran'dan yapılan açıklamada saldırı reddedildi.

İran, Azerbaycan'ı hedeflemediklerini; komşu ülkeleri vurmadıklarını söyledi.

"İRAN, AZERBAYCAN'A TERÖR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İlham Aliyev açıklamasında, "İran tarafından Azerbaycan devletine karşı bir terör eylemi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN, İRAN'A KARŞI OPERASYONLARA KATILMAYACAKTIR"

Aliyev açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti ve diğer özel kuvvetler en yüksek seferberlik seviyesine getirilmiş ve herhangi bir operasyonu gerçekleştirmeye hazır hale getirilmiştir. İranlı yetkililer açıklama yapmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemelidir. Azerbaycan, İran'a karşı yürütülen hiçbir operasyona katılmamakta ve katılmayacaktır. Bu bizim konumumuzdur."