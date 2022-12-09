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- Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
- 09.12.2022 - 12:29
- Güncelleme : 09.12.2022 - 12:42
Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...
Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
3 terörist teslim oldu
Öte yandan terörle mücadele sürerken, kimi hain terörist de teslim olma yolunu tercih ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
"Örgütteki çözülme hızlanıyor"
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
MSB, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."