Petrol
76.48
0.43%
Euro
19.6887
0.01%
Dolar
18.6482
0.05%
Altın
1.072
0.10%
Borsa
4917
1.25%
Bitcoin
325.226
2.38%
BTXN Coin
5.09
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • 09.12.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu

    Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

    3 terörist teslim oldu

    Öte yandan terörle mücadele sürerken, kimi hain terörist de teslim olma yolunu tercih ediyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    "Örgütteki çözülme hızlanıyor"

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    MSB, şu ifadeleri kullandı:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

    Irak ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu #1


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Kemal Kılıçdaroğlu, eş güdüm kuruluna sıcak bakıyor
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu, eş güdüm kuruluna sıcak bakıyor

    Aile dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Aile dizisi oyuncuları kimler, belli oldu mu?
    Medya

    Aile dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Aile dizisi oyuncuları kimler, belli oldu mu?

    Görüş Bildir