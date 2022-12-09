Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

3 terörist teslim oldu

Öte yandan terörle mücadele sürerken, kimi hain terörist de teslim olma yolunu tercih ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Örgütteki çözülme hızlanıyor"

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

MSB, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."