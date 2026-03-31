Adalet Bakanı Gürlek: Şehit Kiraz’a sıkılan kurşunlar, Türk yargısına atılmıştır

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 11. yılında, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen anma töreninde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yalnızca meslektaşlarını hatırlamak için değil, adaletin onurunu ve devletin kararlılığını bir kez daha hatırlamak için toplandıklarını belirtti.

Kiraz’ın görev başında hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

O gün sıkılan kurşunlar yalnızca şehidimiz Selim Kiraz’a yönelmemiştir. O kurşunlar adalete, hukuka, Türk yargısına sıkılmıştır. Milletimizin vicdanı ve demokratik hukuk devletimizin en temel sütunlarından biri olan yargımız hedef alınmıştır. Ancak adalet teşkilatı hiçbir zaman korkuya teslim olmamış, geri adım atmamıştır.

ŞEHİT KİRAZ'IN MİRASI: HUKUK VE VİCDAN

Bakan Gürlek, Kiraz’ın hakikatten ve hukuktan ayrılmadan görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, “Onun duruşu bugün de adalet teşkilatının ortak vicdanında yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI KARARLI DURUŞ

Konuşmasında terör örgütlerini de lanetleyen Gürlek, şunları kaydetti:

Adları, hedefleri ve eylemleri ne olursa olsun bütün terör örgütleri lanetlidir. Merhum şehidimize kastedenleri ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm yapıları şiddetle lanetliyoruz. Tarih bize göstermiştir ki terörle hiçbir hedefe ulaşılamamıştır ve bundan sonra da ulaşılamayacaktır.

"YARGIYA YÖNELİK TEHDİTLER, AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Gürlek, İstanbul Adalet Sarayı başta olmak üzere yargı kurumlarını hedef alan saldırıların sonuçsuz kalacağını, devletin adalet elinin hiçbir tehdit karşısında geri çekilmeyeceğini belirterek, “Bu milleti diz çöktürmek isteyen hiçbir yapı karşısında geri adım atmayan bir devlet vardır. Teröre karşı mücadelemiz hukuk içinde ve kararlılıkla devam edecektir.” diye konuştu.

ŞEHİTLER RAHMET VE MİNNETLE ANILDI

Bakan Gürlek, konuşmasını “Başta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarını ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz.” sözleriyle tamamladı.