İran Meclis Başkan Yardımcısı: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı birlikte yönetme teklifini reddettik

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen barış görüşmeleri, yaklaşık 21 saatlik yoğun müzakerelere rağmen anlaşmasız sona erdi.

Görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alacaklarını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın bugün başlayacağını açıkladı.

'Abluka' açıklamalarının ardından dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik su yolundaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

"SEYRELTME KONSORSİYUMU KURULACAKTI ANCAK ANLAŞMAYI YIKTILAR"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuştu.

İran'ın müzakerelerde nükleer programı konusunda güvence için ve iyi niyetini kanıtlamak adına 430 kilogram yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumu seyreltme teklifinde bulunduğunu aktaran Nikzad, şu sözleri kullandı:

"İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bir seyreltme konsorsiyumu kurulacaktı ancak anlaşmayı yıktılar."

"SİZİN HÜRMÜZ BOĞAZI VE BASRA KÖRFEZİ'NDE İŞİNİZ NE?"

Ülkesinin, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almayı öngören talebine işaret eden Nikzad, ABD'nin de buna ortak olmayı istediğini ancak talebin İran tarafından reddedildiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öyle bir noktaya geldiler ki 'haydi, Amerikalıları da kapsayan bir Hürmüz Boğazı yasal rejimi oluşturalım' dediler. Peki sizin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde işiniz ne?"

"DİPLOMASİNİN GERÇEKLERİN KABUL EDİLDİĞİ BİR ARENA OLDUĞUNU ÖĞRENECEKLER"

İranlı yetkili, ABD ordusunun İran'da düşürülen uçağın pilotlarını arama çabaları kapsamında 6 Nisan'da İsfahan bölgesine asker indirmesinin de ABD'nin iddia ettiği gibi pilotları aramak değil, İsfahan'daki nükleer tesiste bulunduğu söylenen yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmeyi hedeflediğini ancak başarısız olduklarını savundu.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Amerikalılara hitaben, şunları söyledi:

"40 günlük savaşta galip tarafın, sosyal ağlardaki söylemlerle değil, milletlerin iradesi ve sahadaki üstünlükle belirlendiğini öğrendiler. Diplomasinin, isteklerin dikte edildiği bir arena değil, saygı ve gerçeklerin kabul edildiği bir arena olduğunu da öğrenecekler."