İran medyası: Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı öldürüldü

Cumartesi günü ABD ile İsrail, İran'a ortak saldırılar başlattı.

Başlayan büyük çaplı saldırılar sonucu İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.

SALDIRILAR ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ HEDEF ALDI

Bunun ardından gerçekleşen hava saldırıları, İran'ın üst düzey askeri ve siyasi liderlerini de hedef aldı.

Bu çerçevede İran devlet medyası Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de hayatını kaybettiğini doğruladı.

"GEÇİCİ BİR LİDERLİK KONSEYİ KURULACAK"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bugün geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi.

Laricani, ABD ve İsrail'i İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalışmakla suçlayarak, herhangi bir girişimde bulunmaları halinde ayrılıkçı grupların sert bir karşılıkla yüzleşeceği uyarısında bulundu.