İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki saldırılar, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini büyük ölçüde aksatmıştı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik su yolu, gerilim nedeniyle aylar boyunca yüksek risk altında kalmıştı.

Petrol fiyatlarında sert yükselişlere ve küresel tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmıştı.

ATEŞKES SONRASI NORMALLEŞME ADIMLARI ATILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın tamamen trafiğe açılması şartıyla varılan iki haftalık geçici ateşkes anlaşması, bölgedeki gerilimin kısa vadede azalması beklentisini güçlendirdi.

Ateşkesin duyurulmasının hemen ardından Boğaz'daki normalleşme adımları atıldı.

BOĞAZ'DAN İLK GEMİLER GEÇTİ

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan ilk ticari gemiler geçti.

Ateşkes ilanından kısa süre sonra Boğaz'da gemi trafiği yeniden başlamış olup, ilk gemilerin geçiş yaptığı görüntülendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip.

Ateşkes öncesinde Boğaz'da yaşanan aksamalar nedeniyle petrol ve doğalgaz sevkiyatlarında gecikmeler yaşanmış, uluslararası piyasalarda fiyat dalgalanmaları gözlenmişti.

İki haftalık geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması halinde Boğaz'daki trafiğin normale döneceği öngörülüyor.

Ancak kalıcı bir barış için İslamabad'da devam edecek müzakerelerin sonuçları büyük önem taşıyor.