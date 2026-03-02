İran Netanyahu'nun ofisini vurdu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki tansiyonu iyice artırdı.

İran'da başta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere üst düzey birçok yetkilinin ölmesi de çatışmaları başka bir boyuta taşıdı.

İsrail'e misilleme yapan İran, bu kez İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisine bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DA HEDEFTE

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

DALGA FÜZE SALDIRISI

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

HAYBER FÜZELERİYLE VURULDU

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.