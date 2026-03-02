Özgür Özel vaatlerini sıraladı: Parlamenter sisteme geçeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milletle Birlikte, Milletin Emrinde programında konuştu.

Programda iktidar olmaları halinde neleri hayata geçirebileceklerinden bahseden Özel, "Kadrolarımız hazır" mesajını kendisini dinlemeye gelenlere verdi.

VAATLERİNİ SIRALADI

Burada CHP'nin iktidar olması durumunda hayata geçecek vaatleri sıralayan Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekonomiden güvenliğe, vizesiz Avrupa’dan pek çok konuya değinen Özgür Özel’in bazı başlıkları ise gündem oldu.

Özgür Özel'in sıraladığı vaatlerin bazıları şöyle;

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLECEK"

Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle donatılmayacak.

Cumhurbaşkanı tarafsız ve kapsayıcı olacak. Cumhurbaşkanı dahil herkes denetlenecek.

Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Meclis hak ettiği güce kavuşacak.

En kısa sürede Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecek.

Yargıç ve savcılara yer ve kürsü güvencesi sağlayacağız.

Yargı karşısında herkes, eşit muamele görecek.

Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek.

AYM ve AİHM kararlarına tam uyum sağlanacak.

Toplumsal travma yaratmış olan davaların yeniden görülmesinin önü açılacak.

Haklarında hiçbir yargı kararı olmayan ya da yargılanıp beraat edenlerin mağduriyetleri giderilecek.

"YENİ VERGİ SİSTEMİ KURACAĞIZ"

Vergi adaleti için kapsamlı Vergi Reformu getireceğiz.

Dolaylı vergilerin payını OECD ülkeleri seviyesine indireceğiz.

Çok kazananın çok, az kazananın az vergi ödeyeceği adil vergi sistemini kuracağız.

Temel tüketim ürünleri, vergiden muaf olacak.

Çalışanların üzerindeki ağır gelir vergisi yükü azaltılacak.

Gelir vergisi dilimleri, yoksulluk sınırı hesabıyla yeniden güncellenecek.

Kayıt dışıyla etkin mücadele edilecek, vergi gelirleri artırılacak.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK"

En düşük emekli maaşını, asgari ücrete yükselteceğiz.

Emeklilere bayramlarda 1 asgari ücret ikramiye vereceğiz.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK"

Dış politikaya yatırım çeken, istihdam yaratan bir kalkınma aracına dönüştüreceğiz.

Türkiye, Orta Doğu'ya da barışın, kardeşliğin ve refahın liderliğini yapacak.

Türkiye'nin pozisyonu Amerika'ya göre değişmeyecek.

Dünyanın her yerinde vatandaşlarımız, devleti yanında hissedecek.

Pasaportumuz saygınlık kazanacak.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik için hızlı ve etkin adımlar atacağız.

Vizesiz Avrupa'ya ulaşacağız.

Savunma sanayiimiz; etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimiyle daha da güçlenecek.

Öngörülebilir, hesap verebilir, verimli planlama için Türkiye Planlama Teşkilatı'nı kuracağız.

Temel hedef ilk dönemde Avrupa Birliği'ne tam üyelik.

"ANLAŞMALARI GÜNCELLEYECEĞİZ"

Üyelik sağlanana kadar Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm uluslararası anlaşmaları güncelleyeceğiz.

Tarım, hizmetler ve dijital ticareti, Gümrük Birliği'ne dahil edeceğiz.

Ulusal Teknoloji Stratejisi ile üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğiz.

1 milyon üretim uzmanı seferberliği başlatacağız.

OSB'leri, teknoporklar ve eğitim kurumlarıyla entegre edeceğiz.

Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz.

Tarımda arz-talep dengesi planlı şekilde kurulacak.

Çiftçi desteklerini Tarım Kanunu'na göre eksiksiz vereceğiz.

Çiftçi borçlarından faizi sileceğiz, ana parayı 5 yıla yapılandıracağız.

Çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi tamamen kaldıracağız.

"VATANDAŞLIK GELİR UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ"

İlk 100 günde 'Temel Vatandaşlık Geliri' uygulamasını başlatacağız.

Bu ülkenin vatandaşı olmak, onurlu bir yaşam için yeterli olacak.

Herkese belirli bir gelir desteğini sağlayan sosyal devleti kuracağız.

"SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"

Gerçek bir Sosyal Konut Seferberliği başlatacağız.

TOKİ'nin yıllık konut üretimini 60 binden 120 bine çıkaracağız.

Üretilen konutların en az yüzde 25'i kiralık konut olacak.

Sosyal konut kira bedeli hane gelirinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

Sosyal Enerji Destek Fonu'nu kuracağız.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara elektrikte her ay 300 kWH'e kadar, doğalgazda kışın 80 m3'e kadar ücretsiz enerji sağlayacağız.

"YAZ SAATİ UYGULAMASI SONA ERECEK"

Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz.

Öğrencilere 1 öğün ücretsiz yemeği ve içme suyunu vereceğiz.

Kamuda mülakatı kaldıracağız, liyakati getireceğiz.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATACAĞIZ"

100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresi atayacağız.

Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kurulacak.

Kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaca göre yeniden açacağız.

5 yılda 200 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz.

Aile hekimliklerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağız.

Turizmi ihracatçı statüsüne alacağız.

Her bölgede en az bir ürünü dünya markası yapacağız.

Turizmde yerel kalkınmayı destekleyeceğiz.

Sanatın özgürce üretildiği bir kültür iklimi yaratacağız.

"6G'YE GEÇECEĞİZ"

Organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerini doğrudan demir yolu ile bağlayacağız.

Bölünmüş yolları ilk 5 yılda 40 bin km'ye ulaştıracağız.

Bölünmüş yolu olmayan il bırakmayacağız.

Elektrikli ve konvansiyonel ana hat demir yolu ağımızı ilk 5 yılda toplam 14 bin kilometreye çıkaracağız.

Alternatif ulaşım sistemini güçlendireceğiz.

Demir yollarının tüm ulaşımdaki yüzde 3,5'luk payını, ilk 5 yılda yüzde 6'ya; ikinci 5 yılda ise yüzde 17'ye çıkaracağız.

İlk 5 yılda 5G'den 6G'ye geçişi tüm yurt genelinde tamamlayacağız.

"HER MAHALLEYE KREŞ"

Kadını siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta güçlendireceğiz.

Her mahallede devlet kreşleri açacağız.

Aile gelirinin yüzde 6'sını aşan kreş giderlerini karşılayacağız.

Kamu alımlarını kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız.

1 yılda öğrenim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz.

Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz.