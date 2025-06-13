İran son 5 yılda 4 kez intikam bayrağı astı

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İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası bölgede sular durulmuyor..

Başkent Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerinin hedef alındığı saldırılarda İran, çok sayıda üst düzey yetkilisini, bilim insanlarını ve sivillerini kaybetti.

İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtse de yine beklenen hamleyi yaptı..

YENİDEN İNTİKAM BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nde düzenlenen yas programında İranlılar, yeniden intikam bayrağını göndere çekti.

Bayrağın intikam alınana kadar asılı kalması beklenirken, bu hamlenin İran için sıradan bir tepki olduğu biliniyor..

İran, bunu ilk kez yapmıyor..

DAHA ÖNCE 4 KEZ İNTİKAM BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Bu güne kadar son 5 yılda toplam 4 kez kırmızı intikam bayrağı göndere çekildi..

İran, 2020'de ABD'nin düzenlediği suikast sonucu ölen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle ocak ayında caminin kubbesine intikam bayrağı asmıştı.

2024'te ise Kirman'daki bombalı saldırı ile Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası intikam bayrağı asmıştı..

KIRMIZI BAYRAĞIN ANLAMI

İran'ın kırmızı bayrağı, ülkede “intikam bayrağı” olarak biliniyor..

İslam tarihinde özellikle Şii mezhebinde bu bayrak, adaletin sağlanması ve intikamın alınacağına dair bir sembol.

Bayrağın kırmızı renk olması, geleneksel olarak bir kişinin kanının yerde kalmaması gerektiği anlamını taşırken, modern dönemde ise İran’da bu bayrağın göndere çekilmesi, genellikle büyük bir saldırının ardından intikam mesajı olarak yorumlanır.