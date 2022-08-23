İran'ın Erdoğan-Esad görüşecek iddiası yalanlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran medyasında çıkan 'Erdoğan ile Esad görüşecek' haberinin gerçeği yansıtmadığını Esad'ın zirveye bile davetli olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global canlı yayında Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şam ile Ankara arasında bir diyalog kurulacak mı sorusuna yönelik Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile yapılacak görüşmelerin devlet başkanları seviyesinde gerçeklemeyeceğini açıkladı.

İran medyası tarafından Şangay İşbirliği Teşkilatı toplatınlarında 3'lü zirve olabileceği iddialarına karşın Bakan Çavuşoğlu, "Öyle bir şey yok, doğru değil. Esad da oraya davetli değil." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"11 yıla aşkın iç savaş var. DEAŞ gitti ama PKK/YPG güçleniyor. İnsanlar evlerine dönmek istiyor dönemiyor. Rejimin kontrol ettiği yerlerde, rejim korkusu ve yeterli destek verilmediği için tereddüt edenler var. Türkiye olarak en önemli sürecin siyasi çözüm olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bu inisiyatiflerden bir ASTANA ayakta kaldı. Bugün Anayasa Komisyonu toplanıyorsa İran, Türkiye ve Rusya’nın sayesinde oluyor.Rejim siyasi sürece tam olarak inanmadı ancak rejimin de görmesi lazım savaşarak ülke bölünecek.

Bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet anayasa ile ilgili olgun tavır sergiliyor ancak rejimden kaynaklı bir direniş var. Bir mesafe kat edemediler. Bu süreçte tabii istihbarat örgütleri arasında diyalog var. Suriye’nin istikrarı ve barışı tam olarak tesis edilmeli. Bu yönde zaten ASTANA formatında bir masanın etrafındayız.

Diyalog için şart olmaz. Fakat bu diyaloğun, görüşmelerin amacı ne. Önceden özetledim. Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım bizim sınır güvenliğimiz son derece önemli, Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğü son derece önemli, insanların ülkelerine dönmeleri önemli, barış olursa istikrar olursa uluslararası toplum ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayabilir. Bizim politikamız hep sonuç odaklıdır.

Yürüttüğümü Suriye siyaseti sonuç odaklıdır. Suriye'nin istikrarı, huzuru, barışı ve insanların geri dönebilmesi, terör örgütlerinin sınırlarımızın ötesinde barınmaması...

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Suriye'ye operasyon

PKK YPG'ye yönelik operasyonumuza birbirine karşı olan ülkelerin hepsi karşı çıkıyor. İran da karşı çıkıyor ABD'de karşı çıkıyor. Bugün yine sözcünün bir açıklamasını gördüm. Diyorlar ki DAEŞ güçlenir. Bir DAEŞ kisvesi altına saklanmışlar. Esas bizim yaptığımız operasyonlar Suriye'nin bütünlüğü bakımından, terörden arındırılması bakımından çok önemli. Rejim derse ki biz yapacağız sizin yapmanıza gerek yok, böyle bir gücün varsa biz de destek verelim. Yapacak gücün yok. Terör örgütü biraz daha güçlendiği zaman seni bölecek. Dolayısı ile bazı ülkelerin karşı çıkmasını anlıyorum ancak rejimin karşı çıkmasını anlamıyorum. Birbirine düşman ne kadar ülke varsa harekatımıza karşılar. Bu bugüne kadar yaptığımız harekatların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.

Biz rejim ile muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledik. Provokasyon her yerde var, kötü niyetliler var. Bir kelime ile ortaya çıkıyorlarsa bunun arkasında başka şeyler var. İstihbaratımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor."



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