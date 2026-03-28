Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Real Madridli futbolcu Arda Güler'in 68 metreden attığı golü atmayı denedi. "Yalnız buradan ısınmadan vurmak sıkıntı, sakatlık olabilir." diyen milli oyuncu, ilk denemesinde topu ağlarla buluşturdu.
A Milli Takımımız ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, geçtiğimiz haftalarda İspanya La Liga'da Elche'ye karşı oynadıkları maçta müthiş bir gole imza atmıştı.
Orta sahanın gerisinden topu alan Arda, 68 metreden kaleyi denerek uzun süre unutulmayacak bir gol attı.
Arda'nın golü Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un da gündemindeydi.
ARDA GÜLER'İN 68 METRELİK GOLÜNÜ DENEDİ
Dursun, Yağız Sabuncuoğlu'nun programına katılarak Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in Elche karşısında 68 metreden attığı golü atmayı denedi.
Kocaelispor tesislerinde topun başına geçen tecrübeli forvet, Arda Güler'in golünü denemeden önce espriyle karışık bir uyarıda bulundu.
"ISINMADAN VURMAK SIKINTI, SAKATLIK OLABİLİR"
Mesafenin uzaklığına dikkat çeken Dursun, "Yalnız buradan ısınmadan vurmak sıkıntı, sakatlık olabilir" diyerek işin zorluğuna vurgu yaptı.
Ardından topa sert bir vuruş gerçekleştiren Serdar Dursun, meşin yuvarlağı yaklaşık 68 metreden kaleye gönderdi.
İşte o anlar...