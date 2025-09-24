İspanya 45 adet HÜRJET satın alacak

Türkiye, tamamen milli ve yerli üretimlerle dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRJET, şimdilerde de tüm dünyanın ilgisini çeken bir konuma geldi.

İlk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya satışında sona gelindi..

3,6 MİLYAR EUROLUK KREDİYE ONAY ÇIKTI

İspanya Bakanlar Kurulu, 2030 yılına kadar 168 yeni uçak ve helikopteri kapsayan 3,6 milyar euroluk daha geniş bir savunma modernizasyon girişiminin parçası olarak, Airbus Defence and Space'e Hürjet'in satın alınması için 1,04 milyar euro (1,2 milyar dolar) sıfır faizli kredi tahsis eden 848/2025 sayılı Kraliyet Kararnamesini onayladı.

F-5M FİLOSUNUN YERİNİ ALACAK

Hürjet, "Gelişmiş Uçuş Entegre Eğitim Sistemi - Entegre Eğitim Sistemi Programı" (ITS-C) kapsamında İspanya'nın F-5M ileri eğitim filosunun yerini alacak.

Jetler, İspanyol havacılık ve savunma şirketlerinin katılımıyla İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilecek.

TESLİMATLAR 2028'DE BAŞLAYACAK

İlk uçaklar Türkiye'deki TAI tesislerinde üretilecek ve ardından İspanya'daki Airbus Savunma ve Uzay tesislerinde, İspanya'da geliştirilen ekipmanlar ve güncellenmiş Entegre Eğitim Sistemi kabiliyetlerini içerecek şekilde dönüşümden geçecek.

Teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk uçak grubunun 2029/2030 eğitim dönemi için alıştırma ve eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor.

İspanyol konfigürasyonlu uçakların ise 2031 yılından itibaren hizmete girmesi bekleniyor.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ

- Uzunluk: 13,6 metre

- Kanat Açıklığı: 9,5 metre

- Yükseklik: 5,1 metre

- Kanat Alanı: 35 metrekare

- İtki: 17.600Ib

- Yük Kapasitesi: 2721 kg

- Azami Hız: 1.4 Mach (1715 km/saat)

- Menzil: 2222 km