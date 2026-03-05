Benzin ve motorine zam geldi

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

Orta Doğu ısınmış durumda.

Bu durum ise akaryakıt fiyatlarını etkiledi.

ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, motorine ise 3,11 lira zam yapıldı.

Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU

İstanbul'da benzin 59,32 liraya, Ankara'da 60,26 liraya, İzmir'de 60,54 liraya yükseldi.

Motorin İstanbul'da 63,51 liraya, Ankara'da 64,61 liraya, İzmir'de 64,88 liraya yükseltildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.