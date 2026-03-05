Mesud Barzani: Çatışmaya dahil olmayacağız

ABD-İsrail ile İran savaşı 6. gününe girerken Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çatışmanın dışında kalacağını söyledi.

Mesud Barzani, bölgesel gerilimlerin tırmanmaya devam ettiği bir dönemde, bölgenin savaştan ve istikrarsızlıktan uzak kalması için her türlü adımı atacağını söyledi.

"ÇATIŞMANIN DIŞINDA KALACAĞIZ"

Mesud Barzani, yayımladığı mesajda bölgenin içinden geçtiği hassas sürece dikkat çekerek çatışmaya dahil olmayacaklarını bildirdi.

Mesajında halkın meşru haklarına ve özgürlük iradesine vurgu yapan Barzani, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

"TÜM SORUNLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Bölgede devam eden askeri ve siyasi gelişmelere işaret eden Barzani, şu sözleri kullandı:

"Şu an bölgemiz oldukça karmaşık ve hassas bir süreçten geçiyor. Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Bizler de bölgenin savaş, felaket ve her türlü olumsuzluktan uzak kalması, korunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."