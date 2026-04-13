İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin 3 tutuklama daha

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmanın ardından başlatılan soruşturmada bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli daha tutuklandı.
İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar yaşandı.
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 1 terörist öldürüldü, 2 terörist ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
18 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganların tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken 1 şüphelinin ise emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.