İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin 3 tutuklama daha

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar yaşandı.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 1 terörist öldürüldü, 2 terörist ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

18 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganların tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken 1 şüphelinin ise emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.