İstanbul 6.2 ile sarsıldı: İşte ilçe ilçe depremin hissedilme şiddeti

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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin paniği henüz geçmiş değil...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

266 ARTÇI YAŞANDI

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

İstanbullular diken üstünde bir gece geçirirken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İstanbul'da ilçe ilçe hissedilen deprem şiddetlerini açıkladı.

Buna göre depremi en yıkıcı şekilde Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece hissetti.

Açıklanan verilere göre ilçelerin depremi hissetme şiddeti şu şekilde:

İLÇE İLÇE DEPREM ŞİDDETİ

Beylikdüzü: 6,1

Esenyurt: 6

Büyükçekmece: 6

Avcılar: 5,9

Silivri: 5,5

Küçükçekmece: 5,2

Çatalca: 5

Başakşehir: 4,9

Bakırköy: 4,9

Esenler: 4,9

Bağcılar: 4,8

Bahçelievler: 4,8

Güngören: 4,8

Sultangazi: 4,8

Zeytinburnu: 4,7

Arnavutköy: 4,6

Ümraniye: 4,6

Fatih: 4,5

Bayrampaşa: 4,5

Ataşehir: 4,5

Sarıyer: 4,4

Beşiktaş: 4,3

Beyoğlu: 4,3

Kadıköy: 4,3

Eyüpsultan: 4,3

Şişli: 4,3

Kağıthane: 4,2

Tuzla: 4,2

Pendik: 4,2

Üsküdar: 4,2

Çekmeköy: 4,1

Maltepe: 4,1

Sancaktepe: 4,1

Beykoz: 4,1

Sultanbeyli: 4,1

Şile: 3,8

Kartal: 3,9

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