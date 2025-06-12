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İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamalara göre İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 02.33'te 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.