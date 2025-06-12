İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan 6.2'lik depremin gündemdeki yerini koruduğu İstanbul'dan bir deprem haberi daha geldi.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor