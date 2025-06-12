İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan 6.2'lik depremin gündemdeki yerini koruduğu İstanbul'dan bir deprem haberi daha geldi.
3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
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