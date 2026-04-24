Abone ol: Google News

Okul saldırılarının nedenlerine ilişkin Meclis Araştırması Komisyonu kurulacak

Yayınlama:
Okul saldırılarının nedenlerine ilişkin Meclis Araştırması Komisyonu kurulacak
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

TBMM'nin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar'ına göre komisyon, 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Meclis Araştırması Komisyonu gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği okul 23 Nisan'da sessiz Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği okul 23 Nisan'da sessiz
Kahramanmaraş'taki saldırıda can veren Adnan Göktürk Yeşil'den geriye yürek burkan görüntüler kaldı Kahramanmaraş'taki saldırıda can veren Adnan Göktürk Yeşil'den geriye yürek burkan görüntüler kaldı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Gündem Haberleri

Çok Okunanlar