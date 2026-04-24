Okul saldırılarının nedenlerine ilişkin Meclis Araştırması Komisyonu kurulacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

TBMM'nin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar'ına göre komisyon, 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Meclis Araştırması Komisyonu gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.