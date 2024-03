ensonhaber.com

Megakent'in trafik çilesi devam ediyor.

Her geçen gün daha da yoğunlaşan trafik, içinden çıkılmaz bir hal almış durumda.

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksayabiliyor.

Özellikle yağmur havalarda durma noktasına gelen trafik, Ramazan'ın da gelmesiyle dayanılmaz bir hal aldı..

Bu duruma bir tepki de muhalefete yakınlığıyla bilinen oyuncu Emre Kınay'dan geldi..

İstanbul trafiği çıldırttı

Trafikte beklediği anlara sosyal medya hesabından canlı yayın açarak tepki gösteren Kınay, 1 buçuk saatte 700 metre ilerideki evine gidemediğini söyledi.

"Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın" diyen Kınay, CHP'li İBB yönetimini eleştirerek sandığa gitmeyeceğini de belirtti:

"İstanbullu zaten susmuş her b.ka, seçime de sandığa da gitmiyorum"

İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!



Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık?



Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k, her şey b.k ,herkes çok biliyor ama!