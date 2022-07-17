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    İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

    İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 20:23
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    İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Kurban Bayramı tatilinin bitişiyle birlikte İstanbulluları üzecek bir hava dalgasına giriliyor.

    İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.

    Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Valilik duyurdu

    İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

    İstanbul Valiliği nden fırtına uyarısı #1

    "Fırtına gece saatlerinde etkisini kaybedecek"

    Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

    İstanbul Valiliği nden fırtına uyarısı #2


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