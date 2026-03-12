İstanbul Valisi Davut Gül, İBB davasındaki iddiayı anında yalanladı

İBB yolsuzluk davasında 4'üncü gün...

İBB davasının ilk duruşmasının dördüncü oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam ediliyor.

SAVUNMALARIN ALINMASI SÜRÜYOR

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı 407 sanıklı İBB davasında, dördüncü gününde sanıkların savunmaları alındı.

Davada, itirafçı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat'ın savunması alındı.

MAHKEMEDE KUZEN İDDİASI

Sanık Polat mahkeme kürsüsünde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olduğunu söyleyen Ağaç AŞ personelinin kendisine, 19 Mart operasyonundan önce "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında." dediğini iddia etti.

VALİ GÜL İDDİALARI YALANLADI

Bu iddialara İstanbul Valisi Davut Gül'den anında yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, sanık Polat'ın iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

"HİÇBİR AKRABAM YOKTUR"

Gül, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur." ifadelerini kullandı.