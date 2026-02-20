İstanbul'da drone destekli 'Taralı Alan' denetimi

İstanbul'da trafik denetimleri sürüyor.

Ekipler, trafikte denetimleri sürdürerek kuralsız sürücülere geçit vermiyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-12 Aralık 2025 ile 19 Ocak 2026'da dron2 destekli taralı alan, şerit ihlali ve tehlikeli şerit değiştirerek kaynak yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

48 NOKTADA 17 DRONE İLE DENETİM

Denetimler, 48 noktada 17 drone kullanılarak, 50 ekip ve 35 motosikletlinin yer aldığı toplam 153 personelin katılımıyla yapıldı.

NE KADAR CEZA UYGULANDI

Ekiplerce Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek" maddesinden 128, "trafik işaret ve levhalarına uymamak" maddesinden 452, "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" maddesinden 35, "hatalı şerit değiştirmek" maddesinden 43 ve diğer maddelerden 184 olmak üzere toplam 842 araca para cezası uygulandı.

7 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Denetimlerde, 7 araç da trafikten menedildi.