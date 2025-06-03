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İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçeside bulunan Baran Gölü’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2’si kız 5 arkadaş göl kenarına geldi.

Serinlemek amacıyla suya giren gençlerden biri olan 19 yaşındaki Yavuz İlbey, yüzme bilmemesine rağmen suya girdi.

SUDA GÖZDEN KAYBOLDU

Genç, gölette balçığa saplanınca çırpınarak yardım istedi ancak kısa sürede suyun içinde kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin gölde yaptığı aramalarda Yavuz İlbey’in cansız bedenine ulaşıldı.

Gencin cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlbey’in, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.