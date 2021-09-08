İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için ışıklandırıldı

İstanbul'da köprüler Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renkle aydınlatıldı.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renkle ışıklandırıldı.

DÜNYA DMD FARKINDALIK GÜNÜ İÇİN AYDINLATILDI

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Dünya DMD Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızı ve maviye büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, gün doğana dek sürecek.

DMD HASTALIĞI

Kas hastalıkları içerisinde en sık gözleneni, DMD olarak kısaltılan Duchenne Musküler Distrofi hastalığıdır.

DMD büyük çoğunlukla erkek çocuklarında gözlenir.

Duchenne Musküler Distrofi'nin erkek çocuklarında gözlenme sıklığı 1/3500 iken kız çocuklarında 50 milyonda bir gözlenir.