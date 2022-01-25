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İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü

İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü

Valilik tarafından alınan tedbirlerde, bugün 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasaklanırken, polis ekipleri sürücülere yönelik denetim yaptı.