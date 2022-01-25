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    İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü

    İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü

    Valilik tarafından alınan tedbirlerde, bugün 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasaklanırken, polis ekipleri sürücülere yönelik denetim yaptı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:29
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    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik yeni tedbirler aldı.

    Tedbirler kapsamında İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

    KÖPRÜLER VE AVRASYA TÜNELİ'NDE POLİS DENETİMİ

    Alınan karar üzerine polis ekipleri, köprüler ve Avrasya Tüneli'nde çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi.

    TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Avrasya Tüneli'nde izin verilmeyen özel araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücüler, alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.

    İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü VİDEO

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #1

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #2

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #3

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #4

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #5

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #6

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #7

    İstanbul da köprüler ve Avrasya Tünelinde polis kontrolü #8


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