İstanbul'da mahsur kaldığı tünelden kurtarılan şahıs Portekizli turist çıktı: Pasaportumu kaybettim

İstanbul Beyoğlu'nda bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi.

Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti.

MAHSUR KALAN ADAM BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

İçeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı.

O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu.

DUVARIN BİR BÖLÜMÜNÜ KIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı.

ALANA NASIL GİRDİĞİ BELİRLENDİ

İçeride mahsur kalan adamın açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı.

Adamın tünel girişindeki dar alandan geçerek içeri girdiği tespit edildi.

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti.

ŞAHSIN BİTKİN VE YARALI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü.

Ancak içerideki adam bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı.

İTFAİYE DUVARI DELDİ: POLİS ÇIKARDI

Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yanına ulaştıkları adam bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu.

Ardından da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 saat süren operasyon kameralara saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Diğer yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılan adamla, tercüman eşliğinde görüşme yapıldı.

Görüşmede adamın Portekiz uyruklu Caires Ferraiera olduğu tespit edildi.

PASAPORTUNU KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Ferraiera'nın Ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği, buradan İstanbul'a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa'da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera'nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

"UYUMAK İÇİN TÜNELE GİRMİŞTİM"

Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera'nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi.

Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.