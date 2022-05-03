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- İstanbul'da mezarlıklar çöplüğe döndü
İstanbul'da mezarlıklar çöplüğe döndü
- Haber Merkezi
- 03.05.2022 - 09:46
- Güncelleme : 03.05.2022 - 10:19
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde ve bayramda, kaybettikleri yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etti.
Ziyaret sonrası oluşan çarpıcı görüntü ise dikkatlerden kaçmadı.
Mezarların etrafında çöp yığını oluştu
Litrelik su şişelerinin mezarların etrafında çöp yığını oluşturduğu anlar objektiflere yansıdı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanındaki mezarlıklarda ortaya çıkan tablo, akıllara İBB logolu ibrikleri getirdi.
İBB logolu ibrikler gündemde
Bayramda Karadeniz turuna çıkacak Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin, kentteki mezarlıklara yerleştirdiği ibrikler, sosyal medyada bazı isimler tarafından övgü dolu sözlerle karşılanmıştı.
Yapılan yorumlarda, "İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu", "Basit ama önemli bir hizmet" şeklinde ifadeler kullanılmış, söz konusu söylemler ise şaşkınlığa neden olmuştu.