İstanbul'da otoyolda karşıya geçmeye çalışan adam hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otomobilin sürücüsü, sol şeritte ilerlediği sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam olay yerinde yaşamını yitirdi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI, GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve Karayolları ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı noktada detaylı çalışma yaptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada ağır hasar alan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.