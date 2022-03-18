- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı
PKK terör örgütüne yönelik bugün 10 ilçede düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 18.03.2022 - 10:46
- Güncelleme : 18.03.2022 - 10:59
İstanbul’da, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
15 AYRI ADRESE BASKIN YAPILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı ViDEO