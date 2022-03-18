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    İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı

    PKK terör örgütüne yönelik bugün 10 ilçede düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:59
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    İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı

    İstanbul’da, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    15 AYRI ADRESE BASKIN YAPILDI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

    YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

    İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı ViDEO

    İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı #1

    İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı #2


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