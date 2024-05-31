İstanbul'da plaj ücretleri ne kadar: İşte 2024 listesi İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının başında açılması planlanan plajlarda, giriş ücretleri 200 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor.

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DHA

Plajlarda yaz sezonu başlıyor...

İstanbul'da, yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmeler, haziran ayının başı itibarıyla açılacak.

Giriş ücretler belli oldu

Sahil bölgelerinde hizmet veren plaj ve turistik işletmelerde giriş ücretleri de belli oldu.

Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor.

Geçen yıla oranla bu sene plajlarda artan ücretler ise dikkat çekti.

Megakent İstanbul'da özel işletmelerde plajlara giriş ücretleri 200 liradan başlayıp, bin TL'ye kadar çıkıyor.

Adalar'da ücretler iki kat arttı

Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu.

Adalarda 4 kişilik bir ailenin yalnızca denize girebilmek için ödeyeceği ortalama ücret 2 bin lira ile 3 bin 200 lira aralığını buldu.

İşte ücretler

İşte İstanbul'un bilinen plajlarında 2024 yılı giriş ücretleri şu şekilde:

Sarıyer

Sarıyer'deki işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Şile

İstanbul'un kıyı ilçesi Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değişiyor.

Geçen sene ise Şile'de ücretler hafta içi kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL arasındaydı.

Florya

Avcılar ilçesinde bulunan Florya sahilinde giriş ücretleri 500 lira olarak belirlendi.

Sedef Adası

Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası'nda bulunan bir tesis ise kişi başı 1000 liralık giriş ücretiyle dikkat çekti.

Büyükada

Büyükada'da, geçtiğimiz sene 150-250 liradan başlayan giriş ücretlerinin bu sene hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aşan fiyatlara kadar yükseldiği öğrenildi.

İBB tesislerinde de ücret belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR'un 1 Haziran'da açılacak plaj tesislerinde de ücretler belirlendi.

'İstanbulkart' ile turnike sistemiyle giriş yapılacak bu işletmeler için Caddebostan ve Florya Güneş Plajı'nda genel ücret 60 lira oldu.

Öğrenciler için bu ücret 30 lira olarak ilan edilirken, engelli ve refakatçileri, 60 yaş üstü ve şehit; gazi aileleri için ücretsiz kullanım hakkı tanınacağı öğrenildi.

Büyükada bayram sonu belli olacak

Geçen sene hafta içi 200 lira ile hafta sonu 300 lira ücret belirlenen Büyükada'daki plaj tesisinin bayram tatili sonrası açılacağı ve bu tesis için yeni ücretin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)