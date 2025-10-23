İstanbul'da polisten asayiş uygulaması: Bin 192 kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde güvenlik güçlerinin vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün, iki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı.

İLK AŞAMA 215 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında, 215 noktada bin 337 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

UYGULAMADA 377 BİN 553 KİŞİ SORGULANDI

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında, bin 248 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 377 bin 553 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

TOPLAM BİN 192 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında çeşitli suçlardan aranan 632 şüphelinin de bulunduğu toplam bin 192 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 13 kurusıkı tabanca, 148 fişek, bin 468,33 gram uyuşturucu madde, 162 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 990 lira ve 205 euro ele geçirildi.

UMUMA AÇIK İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Ekiplerce 642 umuma açık iş yeri denetlendi, 7 yabancı uyrukluya işlem yapıldı, 6 kişiye de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 599 araç ve bin 619 motosiklet kontrol edildi.

TRAFİKTE 1 MİLYON 217 BİN TL CEZA KESİLDİ

2 bin 798 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 217 bin 946 lira trafik cezası kesildi.